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Точка поставлена: Глава Wildberries Бакальчук сделала заявление об обязательной предоплате

Точка поставлена: Глава Wildberries Бакальчук сделала заявление об обязательной предоплате

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Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила в интервью РИА «Новости», что не планируется введение обязательной предоплаты для всех клиентов. Тем не менее, она отметила, что частично такая система уже существует на площадке для других стран, где предоплата требуется. Однако с появлением локальных складов ситуация может измениться.

Бакальчук также выразила желание сделать расчеты и стоимость доставки более гибкими, чтобы поощрять заказы с ближайших складов и стимулировать продавцов к более эффективному размещению товаров.

Относительно финтех направления компании, она подтвердила интерес к этому сектору, и заявила о возможном выпуске кредитной карты. Бакальчук также отметила, что, несмотря на тенденцию к отказу от пластиковых карт в пользу электронных счетов, опыт показывает, что пластик все еще востребован, и возможно, компания также будет рассматривать эту опцию.

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