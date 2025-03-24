Теперь жить будет намного сложнее: пенсионеров с апреля лишат важных льгот

Многие россияне сталкиваются с потерей денежных средств и льгот, не осознавая своих прав. Восстановление утраченных прав через судебные инстанции может быть сложным процессом, особенно для уязвимых групп населения, таких как пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды.

Юрист разъяснил, какие льготы доступны этим категориям граждан и как избежать потери социальной помощи.

Региональные компенсации на покупку продуктов

В некоторых российских регионах предусмотрены социальные карты или денежные выплаты для покупки продуктов питания. Однако не все граждане знают о своих правах на эти льготы. Например, жительница Курской области, признанная «реабилитированной жертвой политических репрессий», не получала ежемесячную компенсацию, пока не подала заявление.

Даже обращение в суд не дало результатов для получения выплат за прошлые месяцы. Это подчеркивает важность информированности о положенных льготах.

Доплата к пенсии за детей

Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми, имеют право на дополнительные выплаты за каждого ребенка. В одном случае мужчина, воспитывающий троих детей, знал только о доплате на старшего, а о праве на доплаты для младших узнал лишь случайно.

После подачи заявления выплаты начались, однако деньги за предыдущие месяцы ему не вернули. Этот случай демонстрирует, насколько важно своевременно заявить о праве на доплату.

Льготы на коммунальные услуги

Льготы на оплату жилых помещений, как правило, регулируются на региональном уровне. Многодетные семьи, инвалиды, чернобыльцы и ветераны труда могут рассчитывать на эти льготы. Однако не все граждане осведомлены о своих правах.

Так, один москвич, оставшийся сиротой, узнал о праве на льготы только после того, как управляющая компания подала на него в суд за долг. В Москве детям-сиротам предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг, но только во время обучения, и гражданин не использовал эти льготы вовремя.

Рекомендации юриста

Юрист, ведующий канал «Просто о сложном» (18+), советует при обращении в органы социальной защиты или пенсионного фонда подавать запросы в письменной форме.

Это обеспечит наличие доказательства обращения, что в будущем значительно повысит шансы на восстановление утраченных средств, сообщает progorodsamara.