Теперь жить будет намного сложнее: пенсионеров с апреля лишат важных льгот
autosprite.ru
Многие россияне сталкиваются с потерей денежных средств и льгот, не осознавая своих прав. Восстановление утраченных прав через судебные инстанции может быть сложным процессом, особенно для уязвимых групп населения, таких как пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды.
Юрист разъяснил, какие льготы доступны этим категориям граждан и как избежать потери социальной помощи.
Региональные компенсации на покупку продуктов
В некоторых российских регионах предусмотрены социальные карты или денежные выплаты для покупки продуктов питания. Однако не все граждане знают о своих правах на эти льготы. Например, жительница Курской области, признанная «реабилитированной жертвой политических репрессий», не получала ежемесячную компенсацию, пока не подала заявление.
Даже обращение в суд не дало результатов для получения выплат за прошлые месяцы. Это подчеркивает важность информированности о положенных льготах.
Доплата к пенсии за детей
Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми, имеют право на дополнительные выплаты за каждого ребенка. В одном случае мужчина, воспитывающий троих детей, знал только о доплате на старшего, а о праве на доплаты для младших узнал лишь случайно.
После подачи заявления выплаты начались, однако деньги за предыдущие месяцы ему не вернули. Этот случай демонстрирует, насколько важно своевременно заявить о праве на доплату.
Льготы на коммунальные услуги
Льготы на оплату жилых помещений, как правило, регулируются на региональном уровне. Многодетные семьи, инвалиды, чернобыльцы и ветераны труда могут рассчитывать на эти льготы. Однако не все граждане осведомлены о своих правах.
Так, один москвич, оставшийся сиротой, узнал о праве на льготы только после того, как управляющая компания подала на него в суд за долг. В Москве детям-сиротам предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг, но только во время обучения, и гражданин не использовал эти льготы вовремя.
Рекомендации юриста
Юрист, ведующий канал «Просто о сложном» (18+), советует при обращении в органы социальной защиты или пенсионного фонда подавать запросы в письменной форме.
Это обеспечит наличие доказательства обращения, что в будущем значительно повысит шансы на восстановление утраченных средств, сообщает progorodsamara.
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