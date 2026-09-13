Новости Казани

Спрос на ОСАГО в Казани вырос на 28%, на каско — на 18%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В августе жители Казани активнее, чем в среднем за год, оформляли автомобильную страховку онлайн. Спрос на ОСАГО оказался на 28% выше среднегодового, на каско — на 18%. Такие цифры приводят аналитики RuStore и «Росгосстраха».

Одновременно полисы подорожали: для аккуратных водителей средняя цена прибавила 3%, а для водителей с высоким риском — 10%. Эксперты объясняют рост интереса оживлением авторынка. Отдельно выделяется сегмент электромобилей и гибридов: в июне число их ОСАГО выросло на 28% к маю, в июле — еще на 17–20%. Запросы на каско для таких машин в первом полугодии превысили прошлогодние более чем на 20%.

Начальник отдела онлайн-продвижения «Росгосстраха» Денис Захаров связывает это с тем, что оформление полисов в интернете стало удобнее. По его словам, клиенты все чаще проходят весь путь покупки в цифровых каналах.

Данные RuStore подтверждают тренд: в 2026 году запросы по автомобильным приложениям выросли вдвое. Чаще всего пользователи скачивают «Яндекс Навигатор» и «VK Видео».

Напомним, средняя выплата по ОСАГО в июле составила 137,1 тыс. рублей. Всего заключили 40,4 млн договоров, из них 15,2 млн — краткосрочные полисы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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