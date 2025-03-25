«Ваш сын сбил человека»: казанский юрист разобрал самые опасные схемы мошенников в 2025 году

Юрист объяснил казанцам, почему нельзя вернуть перечисленные аферистам деньги

В 2025 году в Татарстане продолжается рост дистанционных преступлений. 29-летний житель Казани перевёл более 400 тысяч рублей за «выгодный товар», найденный в мессенджере. После перевода денег продавец исчез, а переписка была удалена.

Но почему даже молодые и образованные попадаются в ловушки, что делать в первые минуты после контакта с мошенником, можно ли вернуть деньги и как вести себя с банками и полицией — рассказывает юрист по гражданским делам Денис Быкиев.

Как действуют мошенники — и почему это работает

— Телефонные и онлайн-мошенники используют два основных инструмента: доверие и страх. Они либо входят в доверие, представляясь сотрудниками банков, МВД, Центробанка, либо давят психологически — сообщают о несуществующей беде. Все они — отличные психологи, обученные на специальных тренингах. Быстро подстраиваются под собеседника, манипулируют голосом, интонацией, речевыми оборотами.

Автор фото: МВД по РТ

Что делать в первые 10 минут, если понял: это мошенник

— Главное — прекратить разговор. Если звонящий представился сотрудником банка, полиции, ФСБ — положите трубку и сами перезвоните по официальному номеру, указанному на сайте организации.

Если не уверены — уточните звание, подразделение, имя и попросите перезвонить позже. Не поддавайтесь панике и не спешите выполнять чьи-либо указания.

Можно ли вернуть деньги, если перевёл их сам?

— В большинстве случаев — нет. Деньги можно вернуть только через суд или в рамках возбужденного уголовного дела, если установлен конкретный виновник. Без этого банк считает, что клиент действовал добровольно.

Приведу случай из практики: после смерти мужчины мошенники восстановили его сим-карту, получили доступ к Госуслугам и оформили кредит на 300 000 рублей. Хотя банк подтвердил, что операция шла через IP в Дубае, долг передали коллекторам. Сейчас через банкротство добиваемся списания — процесс сложный.

Автор фото: МВД по РТ

Если установлен конкретный преступник — можно взыскать ущерб в рамках уголовного дела или через гражданский иск. В редких случаях банк может сам списать кредит или вернуть средства, если есть убедительные доказательства мошенничества. Но это, увы, исключение.

Куда обращаться пошагово:

Позвонить в банк. Срочно заблокировать карту и переводы, сообщить о факте мошенничества.

Обратиться в полицию. Подать заявление о преступлении. Дождаться возбуждения уголовного дела и официального признания потерпевшим. Передать постановление в банк и ЦБ. Это может стать основанием для внутреннего расследования и возврата средств.

Почему банки отказывают в возврате средств?

— Есть несколько причин:

клиент сообщил слишком поздно (например, спустя 45 дней, а не в течение 30),

не обратился в полицию,

не признан потерпевшим,

деньги переведены «добровольно» без признаков давления.

Банк в таких случаях считает, что всё произошло по воле клиента.

Автор фото: МВД по РТ

Самые популярные схемы — и почему на них ведутся

— «Ваш сын сбил человека», «вы под следствием», «на вас оформляют кредиты» — мошенники играют на страхе и шоке. Часто звонят от имени «сотрудников УБЭП» или «ФСБ», убеждают никому не рассказывать: «Даже жене — иначе попадёте под статью». Люди пугаются, теряются и переводят деньги на «безопасные счета».

Иногда жертву просят лично привезти наличные в «офис» или оставить их «курьеру». Это работает, потому что человек в состоянии стресса легко внушаем.

Как защититься: короткая памятка

Подключите двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях

Никогда не сообщайте PIN-коды и CVC

Установите антиспам-фильтры и определители номеров

Используйте сложные и разные пароли

Подключите SMS-оповещения обо всех операциях

Если вы стали жертвой — не стесняйтесь обращаться за юридической помощью. Главное — не молчать и не ждать, что всё решится само. Мошенники становятся всё умнее, и единственный способ им противостоять — быть осведомлёнными.