Технологии

Apple планирует перейти с Touch ID на Face ID в будущих iPhone Duo

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По новому отчету Bloomberg, Apple намерена внедрить Face ID в будущие модели iPhone Duo, заменив им Touch ID. Об этом сообщает TechInsider.

Touch ID в iPhone Duo называют компромиссом: тонкий корпус не позволяет разместить стандартные компоненты Face ID. Компания работает над интеграцией Face ID в следующие версии устройства, и в этом процессе, как ожидается, будет задействована Apple Intelligence.

Предполагается, что Apple Intelligence поможет не только в вычислительной фотографии, но и в обработке изображений в целом. Теоретически Apple может использовать менее сложные камеры с датчиками глубины и перенести большую часть обработки на ИИ — это способно сократить число физических компонентов Face ID.

Такую технологию ожидают не раньше третьего поколения iPhone Duo, которое, как ожидается, также получит телеобъектив. На осенней презентации 9 сентября Apple представила iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5.

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