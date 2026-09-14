Технологии

Hyundai и Nvidia договорились о разработке ADAS к 2028 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Портал MiraNews сообщает, что Hyundai заключила соглашение с Nvidia для ускоренного внедрения функций автоматизированного вождения. Продвинутые комплексы ADAS уровней 2+ и 2++ планируется представить в 2028 году.

Собственное решение Hyundai ожидается позже — в конце 2029 года. Срок сдвинули с ранее запланированного конца 2027 года, что связано с трудностями в разработке автомобильного программного обеспечения.

По информации Reuters, технологию Hyundai будет разрабатывать совместно с Nvidia. Собранные данные помогут обучать и улучшать платформу Atria, над которой работают инженеры автоконцерна.

На начальном этапе платформа Hyperion 10 будет работать с камерами, радаром и ультразвуковыми сенсорами — без лидаров. Интеграцию лидара рассматривают для третьего уровня автоматизации. Hyundai вместе с Kia выпускает более семи миллионов автомобилей в год и рассчитывает использовать масштаб парка для сбора данных, чтобы выйти в лидеры по их объёму к 2033 году.

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