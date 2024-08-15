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"Теперь станет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 15 августа

Стало известно оважными изменениях у представит...

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Стало известно оважными изменениях у представителей рынка электронной торговли. Связаны они с вопросами возврата товаров. Как известно сейчас, нововведения могут оказать значительное влияние на покупателей и их опыт взаимодействия с сервисами.

Совсем скоро Wildberries станет брать плату с клиента в размере 100 рублей за каждый возврат товара, который не был получен покупателем на пункте выдачи, или был отклонен уже при получении. Как уточняют представители сервиса, причиной такого нововведения стала необходимость сократить немотивированные возвраты. В компании заявили, что это существенно увеличивает ее расходы.

Еще одно обновление коснется мобильных приложений Ozon и AliExpress. Уже с августа Ozon прекратит поддерживать старую версию мобильного приложения. Это может создать определенные неудобства для пользователей, которые привыкли к оформлению, что было раньше. А вот AliExpress обновил приложение и лишил покупателей возможности сортировать товары по цене.


Эксперты выразили обеспокоенность, указывая, что нововведения Wildberries могут подорвать доверие потребителей и спровоцировать увеличение числа споров между покупателями и продавцами. Между тем, многие клиенты уже выразили своё недовольство в социальных сетях, обсуждая возможные злоупотребления со стороны продавцов.

Такие изменения отражают стремление компаний оптимизировать свои бизнес-процессы и сократить расходы, однако они требуют тщательного балансирования интересов всех участников рынка. Важно вести открытый диалог между бизнесом, регуляторами и потребителями для разработки справедливых условий возврата, учитывающих права и интересы всех сторон.

Компании должны также уделить внимание качеству пользовательского опыта при внедрении новых технологий и цифровых решений, чтобы не ухудшить общее впечатление от онлайн-шопинга. Следует прислушиваться к отзывам клиентов и проводить тестирования нововведений перед их внедрением.

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