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Теперь полностью запрещено: владельцам дач и огород рассказали о новом правиле

Теперь полностью запрещено: владельцам дач и огород рассказали о новом правиле

pro-dachnikov.com

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Собственникам дач и огородных участков важно ознакомиться с новыми правилами, которые вступили в силу в России с начала нового года. Эти нормативы регулируют время, которое вы можете проводить на своем участке, и предоставляют более четкие указания.

Согласно сообщению юриста Яниса Юкши, установлены конкретные временные границы - с апреля по октябрь. Теперь введены четкие различия между частным домом и дачным домом. Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы имеете право проживать в нем круглый год.

Ситуация иная с загородными домами. Как правило, они остаются необжитыми зимой, с выключенными системами. Согласно новым нормам, проживать в них весь год запрещено, и требовать подключения света, воды и тепла зимой не допускается. В то же время, посещение домов за городом вне указанного периода остается возможным, хотя использовать их в полной мере в этот период будет ограничено, сообщили в progorod33.

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