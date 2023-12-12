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Теперь официально: опубликован график выхода на пенсию для мужчин и женщин в 2024 году со всеми изменениями

Теперь официально: опубликован график выхода на пенсию для мужчин и женщин в 2024 году со всеми изменениями

smartik.ru

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Гражданам Российской Федерации рассказали, что с 2024 года в нашей стране будут введены новые правила получения страховых выплат по возрасту, сообщает progorodsamara.

В связи с тем, что пенсионный возраст женщин и мужчин уже был повышен до 60 и 65 лет соответственно, власти предполагают так называемый переходный период. Вместе с тем с нового года будут также определены критерии для минимального трудового стажа.

Согласно переменам, в наступающем 2024 году женщины, которые родились в 1966, и мужчины 1961 года рождения смогут стать пенсионерами в возрасте 58-ми и 63-х лет соответственно.

Вместе с тем до общего установленного Правительством РФ пенсионного возраста выйти на пенсию смогут женщины, воспитавшие 5 детей и более, а также сохраняется право на ранний выход на пенсию в зависимости от места работы, к примеру, работа в опасных условиях, которая может привести к травмам и заболеваниям, и другие. Более того, для граждан с долгим трудовым стажем, где минимумами являются 37 лет и 42 года для женщин и мужчин соответственно, продолжает действовать возможность выйти на пенсию досрочно.

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