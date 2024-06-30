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Теперь нельзя: туристам не разрешат купаться в Черном море

В Анапе был введен запрет на купание на всех пляжах города

pixabay

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В Анапе был введен запрет на купание на всех пляжах города. Связано такое решение, как сообщает мэрия, с аномально низкими температурами морской воды. Купание в таких условиях создает потенциальную угрозу для хдоровья купающихся.

Согласно объявлению, опубликованному в официальном телеграм-канале мэрии Анапы, запрет затрагивает как взрослых, так и детей из организованных групп. Местное Управление по гражданской обороне и защите населения акцентировало внимание на важности соблюдения предосторожностей, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города.

Этот запрет потенциально может сильно повлиять на туристическую отрасль Анапы, которая привыкла приветствовать тысячи туристов, желающих насладиться курортом в летний период. Ограничение доступа к морю, безусловно, разочарует многих отдыхающих, планировавших свои вакации на берегу Черного моря.

Точные сроки, когда ограничения снимут, пока что еще не были определены, но власти курорта обещают внимательно следить за тем, как будет меняться температура воды. Когда условия будут безопасными, запрет сразу же отменят.Отдыхающие призываются оставаться в курсе последних новостей и при необходимости адаптировать свои планы.

Запрет, несмотря на его временный характер, подчеркивает необходимость осторожности и предусмотрительности в отношении собственного здоровья во время отпуска. Обеспечение безопасности отдыхающих остается главной задачей для администрации курортного города.

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