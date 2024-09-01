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"Теперь навсегда запрещено": доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

В последнее время в России внедрены новые льгот...

smi2.ru

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В последнее время в России внедрены новые льготы для пожилых граждан, начиная с 70-летнего возраста, которые призваны облегчить их материальное положение. Пенсионный консультант Анастасия Киреева рассказала о значительных изменениях в системе пенсионных выплат и коммунальных субсидиях.

Удвоение фиксированных выплат к пенсии

Согласно нововведениям, граждане, достигшие 70 лет, теперь могут рассчитывать на удвоение фиксированной части своей пенсии. Это увеличение становится еще более значительным для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж, гарантируя им дополнительную финансовую поддержку в преклонном возрасте. Данная мера направлена на улучшение качества жизни пенсионеров, особенно старших возрастных групп.

Скидки на коммунальные услуги

Помимо увеличения пенсионных выплат, правительство также предоставляет пожилым льготы по оплате коммунальных услуг. Начиная с 70 лет, пенсионеры могут платить лишь половину стоимости услуг, таких как капитальный ремонт. После достижения 80 лет стоимость этих услуг для пенсионеров снижается до нуля, что значительно сокращает их расходы на жилье.

Ограничения и условия получения льгот

Но важно понимать, что все не так просто. Для получения льгот гражданину необходимо соответствовать некоторым условиям. Такая поддержка чаще всего возможна в том случае, если гражданин относится к одной из категорий:

  • одинокий пенсионер
  • семья, основные члены которой не имеют собственного дохода
  • граждане с определенной жилой площадью

Эти изменения в социальной политике подчеркивают стремление государства поддерживать пожилых граждан, облегчая им финансовую нагрузку в старости. Несмотря на существующие ограничения, широкий спектр льгот может значительно улучшить жизнь многих пенсионеров, предоставляя им больше возможностей для комфортной и достойной жизни.

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