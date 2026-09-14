С 1 октября курьеры и таксисты получат льготы от 2,9% заработка

С 1 октября 2026 года исполнители заказов через цифровые платформы — такси, доставку и другие сервисы — смогут получать от площадок скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. Размер льгот должен составлять не менее 2,9% заработка через платформу за предыдущий месяц: при доходе 50 тысяч рублей в следующем месяце это минимум 1450 рублей. В комментарии «Российской газете» об этом сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, пишет «Российская газета».

Льготы рассчитаны на партнеров-исполнителей, которые сами участвуют в страховых или пенсионных программах, предусмотренных законом. Каждая площадка считает размер преимуществ по заработку, полученному именно с ее помощью. Оператор может снизить комиссию, дать скидку на услуги, начислить рекламные бонусы или возместить часть взносов — так платформа частично компенсирует расходы исполнителя на социальную защиту.

Чтобы получить такие льготы, нужно самостоятельно вступить в пенсионное или социальное страхование, оформить ДМС, договор с негосударственным пенсионным фондом либо страховку от несчастных случаев. Затем следует изучить предложения страховщиков на площадке и после оформления проверить личный кабинет — там будет указан способ подтверждения и доступные льготы.

Новый порядок закреплен статьей 17 закона № 289-ФЗ и постановлением правительства № 563.