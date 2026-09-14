Технологии

Лучший выбор для квартир - нажимные ручки из ЦАМ или латуни

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Межкомнатные дверные ручки — заметная часть интерьера, но при выборе важнее не внешний вид, а механизм и материал. Для большинства квартир качественные нажимные ручки из цинково-алюминиево-медного сплава (ЦАМ) или латуни считаются лучшим вариантом.

Перед покупкой обязательно проверяют размеры двери, уже имеющиеся прорези и совместимость с защелкой или замком. Ориентироваться только на дизайн не стоит: значение имеют эргономика, качество покрытия и надежность механизма.

Сначала стоит определить вид нажатия. Ручки бывают стационарными (скобы), нажимными, поворотными (кнобы) и врезными.

У стационарных скоб высокая механическая прочность: в них нет поворотного механизма, поэтому ломаться, заклинивать или разбалтываться со временем нечему. Такие скобы считают идеальным решением для массивных полотен, кухонь или проходов между комнатами, где фиксация двери не требуется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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