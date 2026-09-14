Лучший выбор для квартир - нажимные ручки из ЦАМ или латуни

Межкомнатные дверные ручки — заметная часть интерьера, но при выборе важнее не внешний вид, а механизм и материал. Для большинства квартир качественные нажимные ручки из цинково-алюминиево-медного сплава (ЦАМ) или латуни считаются лучшим вариантом.

Перед покупкой обязательно проверяют размеры двери, уже имеющиеся прорези и совместимость с защелкой или замком. Ориентироваться только на дизайн не стоит: значение имеют эргономика, качество покрытия и надежность механизма.

Сначала стоит определить вид нажатия. Ручки бывают стационарными (скобы), нажимными, поворотными (кнобы) и врезными.

У стационарных скоб высокая механическая прочность: в них нет поворотного механизма, поэтому ломаться, заклинивать или разбалтываться со временем нечему. Такие скобы считают идеальным решением для массивных полотен, кухонь или проходов между комнатами, где фиксация двери не требуется.