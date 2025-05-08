«Теперь этого не будет в магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли внезапное решение

Привычные бумажные листовки с акциями исчезли из супермаркетов. Ретейлеры приняли неожиданное решение — теперь вся информация только онлайн. Почему это произошло и что делать покупателям?

Бумажные каталоги — в прошлом

С мая 2025 года крупнейшие продуктовые сети России, в том числе «Пятёрочка» и «Магнит», временно прекратили выпуск бумажных акционных каталогов. Это решение может перерасти в постоянную практику, если покупатели отреагируют положительно.

Ранее такие брошюры можно было легко найти на входе в магазин. Они были красочными, содержали десятки товаров со скидками и помогали планировать покупки. Но теперь — их больше не будет.

Почему отказались от бумаги?

Сразу несколько причин:

Экология — печать и утилизация каталогов увеличивают бумажный мусор;

Затраты — логистика, тираж, обновления каждую неделю;

Цифровизация — покупатели всё чаще используют смартфоны.

По словам представителей сетей, неиспользованные каталоги тоннами отправлялись в мусор, что стало нецелесообразным в современных реалиях.

Где теперь искать скидки?

Всю информацию о действующих акциях можно найти:

в мобильных приложениях супермаркетов;

на официальных сайтах и в соцсетях;

на информационных стендах и постерах в самих магазинах.

Это позволяет быстро получить доступ к актуальным предложениям без необходимости листать десятки страниц.

Что с пожилыми покупателями?

Пока формат тестируется до конца мая. Затем ретейлеры проанализируют реакцию аудитории. В случае жалоб, возможен возврат печати ограниченного тиража — например, специально для пенсионеров, не пользующихся интернетом.

Глобальный тренд

Россия следует мировой тенденции отказа от бумаги. Многие зарубежные сети уже полностью перешли на электронное информирование. Это: