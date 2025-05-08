«Теперь этого не будет в магазинах»: «Пятёрочка» и «Магнит» приняли внезапное решение
amic.ru
Привычные бумажные листовки с акциями исчезли из супермаркетов. Ретейлеры приняли неожиданное решение — теперь вся информация только онлайн. Почему это произошло и что делать покупателям?
Бумажные каталоги — в прошлом
С мая 2025 года крупнейшие продуктовые сети России, в том числе «Пятёрочка» и «Магнит», временно прекратили выпуск бумажных акционных каталогов. Это решение может перерасти в постоянную практику, если покупатели отреагируют положительно.
Ранее такие брошюры можно было легко найти на входе в магазин. Они были красочными, содержали десятки товаров со скидками и помогали планировать покупки. Но теперь — их больше не будет.
Почему отказались от бумаги?
Сразу несколько причин:
- Экология — печать и утилизация каталогов увеличивают бумажный мусор;
- Затраты — логистика, тираж, обновления каждую неделю;
- Цифровизация — покупатели всё чаще используют смартфоны.
По словам представителей сетей, неиспользованные каталоги тоннами отправлялись в мусор, что стало нецелесообразным в современных реалиях.
Где теперь искать скидки?
Всю информацию о действующих акциях можно найти:
- в мобильных приложениях супермаркетов;
- на официальных сайтах и в соцсетях;
- на информационных стендах и постерах в самих магазинах.
Это позволяет быстро получить доступ к актуальным предложениям без необходимости листать десятки страниц.
Что с пожилыми покупателями?
Пока формат тестируется до конца мая. Затем ретейлеры проанализируют реакцию аудитории. В случае жалоб, возможен возврат печати ограниченного тиража — например, специально для пенсионеров, не пользующихся интернетом.
Глобальный тренд
Россия следует мировой тенденции отказа от бумаги. Многие зарубежные сети уже полностью перешли на электронное информирование. Это:
- ускоряет доступ к информации,
- сокращает расходы,
- снижает экологический след.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец