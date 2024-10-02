Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь это запрещено в поездах: пассажиры в гневе и возвращают билеты – осенние изменения

Осень — пик сезона для железнодорожных путешест...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Осень — пик сезона для железнодорожных путешествий в России, и в 2024 году важно знать актуальные правила, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Новые нормы касаются как распределения мест в вагонах, так и общего поведения пассажиров. Рассмотрим детально, что изменилось и как эти изменения влияют на путешественников.

Нововведения в использовании нижних полок плацкартных вагонов

В целях уменьшения конфликтов между пассажирами, особенно касающихся тех, кто располагается на верхних и нижних полках, РЖД установила чёткие временные рамки для использования нижних полок в плацкартных вагонах:

  1. Утро (7:00-10:00) — время, отведённое для утренних процедур и завтрака.
  2. День (12:00-15:00) — время, когда пассажирам доступно использование полок для обеда.
  3. Вечер (19:00-21:00) — период для вечерних перекусов и подготовки ко сну.

Такая организация помогает предотвратить споры и делает долгие поездки более удобными для всех пассажиров.

Правила использования электронных устройств

Для сохранения спокойной и комфортной атмосферы в путешествии РЖД ввели ограничения на использование гаджетов:

  • Громкость устройств должна быть на уровне, не мешающем другим пассажирам.
  • Исполнение музыки вживую в вагоне запрещено, чтобы не создавать дискомфорт другим путешественникам, желающим отдохнуть.
  • Эти меры предназначены для создания более тихой и спокойной среды в поезде.

Рекомендации по покупке билетов

Учитывая возрастающий спрос на железнодорожные билеты в осенний период, стоит заранее планировать свои поездки. Билеты доступны для покупки за 90 дней до даты отправления, что позволяет пассажирам обеспечить себе места без необходимости беспокоиться о последнем моменте.

Дополнительные правила в поездах

Важно помнить о других ограничениях в поездах, таких как:

  • Перевозка животных разрешена только с необходимыми документами и в специальных контейнерах.
  • Курение строго запрещено во всех частях поезда, включая тамбуры.
  • Размещение багажа не должно создавать препятствий для прохода.
  • Употребление алкоголя допустимо только в специализированных вагонах, как барах или ресторанах.

Соблюдение этих правил не только улучшает ваше путешествие, но и гарантирует безопасность и комфорт всех пассажиров.

Зная и следуя обновленным правилам РЖД, вы можете сделать свои осенние поездки на поезде максимально приятными и безопасными. Независимо от длительности поездки, эти нормы помогут поддерживать порядок и комфорт во время вашего путешествия.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Интересное в Казани

23 часа назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

уничтожение грызунов московская область

Новости Казани

20 часов назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

стоимость прокладки трассы кондиционера в Челябинске

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

23 часа назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

5 часов назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

день назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Казани

8 минут назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Казани

28 минут назад

Экспертизу прошел проект на берегу реки Казанки

Новости Казани

38 минут назад

Премьер Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани в октябре
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
4 часа назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

час назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»

Новости Казани

час назад

В Казани врачи спасли 2 пальца 30-летнему рабочему

Новости Казани

4 часа назад

Из-за ДТП перед мостом Миллениум образовалась почти 4-киллометровая пробка
Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку