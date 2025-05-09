«Теперь дороже чем в магазине»: российские маркетплейсы отказываются от скидок с 10 мая

Скандал между крупным ретейлом и маркетплейсами набирает обороты. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к правительству с предложением ограничить размер скидок, которые маркетплейсы предлагают за счёт собственных средств.

Причина — угрозы для традиционного ритейла и торговых центров, сообщает progorodsamara.

В чём суть конфликта

Сегодня маркетплейсы могут устанавливать скидки до 50% и более, финансируя их из собственных ресурсов — не за счёт поставщика, а из своих бюджетов. Это позволяет им привлекать покупателей и удерживать трафик, но, по мнению АКОРТ, создаёт недобросовестную конкуренцию:

Офлайн-магазины и гипермаркеты не могут позволить себе такие дисконты

Малый и средний бизнес теряет клиентов и массово закрывается

Торговые центры несут убытки от пустующих арендаторов

Что предлагает АКОРТ

Ассоциация просит внести соответствующее ограничение в разрабатываемый закон «О платформенной экономике»:

Запретить маркетплейсам снижать цены более чем на 10% от годового оборота за счёт собственных средств

Ввести единые условия конкуренции для онлайна и офлайна

Представители АКОРТ отмечают, что традиционный ритейл и маркетплейсы имеют разную договорную модель с поставщиками: офлайн-продавцы не могут гибко изменять цены без согласования и несут постоянные издержки на аренду, логистику и персонал.

Что это значит для покупателей

Если ограничения введут, агрессивных акций и больших скидок от маркетплейсов может стать меньше. В то же время:

Цены станут стабильнее, но, вероятно, выше

Увеличится шанс сохранить живой розничный рынок в регионах

Местные торговые сети получат возможность выжить в конкуренции

Вопрос остаётся открытым: как совместить свободу ценообразования для e-commerce и справедливые условия для офлайна?