Теперь будут электронными: Путин сделал важное заявление о новом призыве

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил несколько поручений, касающихся призыва граждан мужского пола на военную службу в армии России.

В рамках данного поручения Владимира Путина, Минобороны РФ и Минцифры РФ должны организовать деятельность по постановке граждан на воинский учет (а также снятию с него) без необходимости посещения военкомата. Также требуется формирование и отправка повесток в электронной форме, другими словами, онлайн-формате. Все эти меры направлены на повышение эффективности и удобства процедуры воинского учета.

Вместе с тем необходимо автоматизированное подтверждение права на отсрочку от призыва на военную службу в армию России. Также будут осуществляться работы по предоставлению доступа к личным кабинетам в общем реестре повесток и обеспечиваться возможность предоставления работодателям данных для воинского учета с использованием информационной госсистемы.

Верховный главнокомандующий также поручил Министерству обороны РФ проводить осенний призыв в 2024 году на военную службу в ВС РФ, используя единый реестр данных о гражданах, которые должны быть первоначально поставлены на воинский учет, гражданах, находящихся на воинском учете, и гражданах, которые не находятся на учете, но обязаны быть зарегистрированными.

Таким образом, все эти поручения направлены на совершенствование воинского учета и обеспечение более эффективного функционирования данной системы, так как такие меры помогут упростить процесс призыва граждан на военную службу и сделать его более прозрачным и доступным. Онлайн-формат и автоматизированные процессы сократят время и усилят контроль за процедурой воинского учета. А использование единого реестра данных о гражданах также поспособствует повышению эффективности и удобства проведения осеннего призыва.