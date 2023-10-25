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«Телефоны запретят, зеков разрешат»: в Госдуме рассмотрят две инициативы, вызвавшие шок у школьников

«Телефоны запретят, зеков разрешат»: в Госдуме рассмотрят две инициативы, вызвавшие шок у школьников

memoteka.com

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В ближайшее время в Государственную думу РФ могут внести новый закон, который будет контролировать использование телефонов школьниками на уроках, сообщили в PRIMPRESS.

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, объяснила, что в закон «Об образовании в Российской Федерации» планируется внести дополнения, которые позволят установить четкие правила использования мобильных телефонов на уроках в школе.

Согласно словам Казаковой, в последнее время телефоны на школьных уроках - это самая распространенная и обсуждаемая проблема в России, поэтому власти хотят урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Глава думского комитета по просвещению добавила, что совсем телефоны в школах никто не запретит, однако использовать их будет можно только в чрезвычайных случаях, например, если речь идет о жизни и здоровье детей.


Напомним, что ранее мы уже писали о том, что на рассмотрение в Государственную думу РФ был внесен законопроект, который позволил бы бывшим осужденным за особо тяжкие преступления, такие как похищение людей, нанесение тяжкого вреда здоровью, торговля людьми, использование рабского труда и другие, работать учителями. Отмечается, что преподавать не смогут только бывшие убийцы, насильники и педофилы.

Авторами инициативы выступили Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Пётр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Любопытно, что при составлении нового закона не участвовал ни один из представителей профильного комитета по образованию.

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