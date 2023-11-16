Тарифы на электроэнергию неожиданно подорожают: россиянам приготовили сюрприз к 1 января

Федеральная антимонопольная служба России выдвинула инициативу, которая подразумевает введение и установление нового тарифа на электричество во всех регионах РФ с 1 января 2024 года, сообщает progorod33.

Представители вышеназванного уполномоченного федерального органа исполнительной власти предлагают сохранить принцип перекрестного субсидирования на 2024, что означает ценовую дискриминацию, при которой для одних потребителей цена выше средней, а для других ниже. Однако для функционирования данного механизма, согласно инициативе, в обязательном порядке следует установить социальную норму потребления или различный по количеству расходования тариф. Другими словами, цена за электричество будет рассчитываться исходя из объемов его потребления: кто больше электроэнергии будет потреблять, тот соответственно будет больше за нее платить.

Данное нововведение, по мнению ФАС, посовособствует снижению выплат от предприятий и поможет в борьбе с «теневым майнингом», где майнеры криптовалюты используют ресурсы, им непренадлежащие, и, более того, без согласия владельцев этих ресурсов. Серые майнеры в отличие от легальных оплачивают электроэнергию не по коммерческим тарифам, а по сниженным – для простых граждан - и таким образом уходят от налогов.

В пресс-службе ведомства добавили, что новые тарифы будут устанавливаться с учетом ограничений предельных уровней, а итоговые цены за электричество будут устанавливаться отдельно в каждом регионе России соответствующими службами.