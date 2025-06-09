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Такого тепла уже не будет, вместо него заморозки до -2 и дожди: Гидрометцентр изменил прогноз на весь июнь 2025

Погода в Сибири, Арктике и даже в европейской ч...

princegeorgecitizen.com

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Погода в Сибири, Арктике и даже в европейской части России всегда была непредсказуемой, и 2025 год не станет исключением.

Холодное лето в Сибири и на севере России

Пока на юге России лето в разгаре, в Сибири и в некоторых других регионах температура резко падает. Это создаёт угрозу для сельского хозяйства, особенно для будущего урожая.

Сибирь: заморозки и низкие температуры

По данным Росгидромета, начиная с 3 июня, ряд регионов Сибири оказался под влиянием мощного антициклона, который привел к резким перепадам температур. Этот атмосферный вихрь, расположенный над Поволжьем, «перекачивает» холодные воздушные массы, охлаждая многие территории.

Заморозки в Омской и Тюменской областях

Ожидаются самые низкие температуры в Омской и Тюменской областях — до -10 °C ночью. Это не просто холод, а заморозки, которые могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

Холодная погода на севере Красноярского края и в Якутии

На севере Красноярского края и в Якутии днем температура едва поднимется выше +11 °C, а ночью возможен мокрый снег и минусовые значения.

Опасность для растений и урожая

Садоводы и фермеры уже бьют тревогу, ведь заморозки в этот период — серьезная угроза для рассады и цветущих растений. Особенно уязвимы в таких условиях культуры, требующие тепла для роста.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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