Такие «Брежневские» котлеты тают во рту: именно это готовили генсеку постоянно. Простой и вкусный рецепт

Этот рецепт оброс легендами и до сих пор вызывает лёгкую ностальгию по советским временам. Говорят, что именно такие котлеты готовили для Леонида Брежнева его личные повара.

Якобы Генсек даже на диете не отказывался от любимого блюда. Так ли это — достоверно неизвестно, но вкус этих котлет точно стоит попробовать.

Секрет котлет по-брежневски — в сочетании двух видов мяса и ароматной зелени. Блюдо получается невероятно сочным, мягким и в то же время насыщенным.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Свинина нежирная — 700 г

Петрушка свежая — 20 г

Укроп — 10 г

Сливки 20% — 50 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Масло растительное — для жарки

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Мясо промойте и обсушите, затем нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку. Добавьте рубленую зелень, яйцо, сливки, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте фарш. Сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Переложите в форму для запекания, полейте соусом со сковороды и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 10–15 минут.

Готово! Подавайте с картофельным пюре или гречкой — получится идеальный ужин в советском стиле.

