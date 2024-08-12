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Сысоева бросила Стоуна, участники назвали самого неприятного игрока: шок новости с шоу «Выжить в Дубае»

В новом эпизоде популярного реалити-шоу зрители...

topasnew24.com

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В новом эпизоде популярного реалити-шоу зрители стали свидетелями первого в сезоне командного испытания за иммунитет, которое завершилось драматическим малым испытанием и уходом одного из участников.

Перед началом испытаний участники поделились своими мечтами о том, как они планируют использовать возможный выигрыш. Вячеслав Чепурченко выразил намерение поддержать свою семью, в то время как Надежда Сысоева рассказала о планах инвестировать в собственный бизнес, открыв школу или детский сад. Она также упомянула о своей поддержке онкологического центра, что значительно улучшило её имидж среди команды. Саша Стоун мечтает о мотоцикле Harley-Davidson, Анастасия Перун хочет построить дом и отправить семью на отдых на Байкал. Остальные участники также выразили желание вложить деньги в недвижимость или благотворительность.

Ведущий шоу Павел Воля, прибывший на пикапе в стиле Индианы Джонс, встретился с участниками, чтобы обсудить их впечатления от слияния команд звезд и "народников". Вячеслав Чепурченко, дипломатично отметил, что ключ к успешному сосуществованию — умение идти на компромиссы.

Для разогрева перед основными испытаниями Воля предложил участникам игру с масками, где каждый мог выразить своё мнение о других участниках. Это помогло расставить некоторые точки над "и" в отношениях между ними, особенно когда Остап Солдатов получил несколько неодобрительных отзывов.

Кульминацией стало испытание "Жемчужная ферма", где команды демонстрировали свои стратегические и физические способности. Надежда Сысоева и Андрей Зубенко блестяще справились с задачей и заслуженно получили иммунитет, что позволило им отдохнуть в комфортных условиях отеля.

На арене последнего шанса Остап Солдатов и Саша Стоун столкнулись в двух напряженных испытаниях, где необходимо было проявить как умение удерживать равновесие, так и физическую выносливость. В обоих конкурсах победил Стоун, что отправило Солдатова домой.

Этот выпуск шоу оставил зрителей в напряжении и ожидании следующих испытаний, где снова встретятся стратегия, личные амбиции и способность участников к взаимодействию в экстремальных условиях.

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