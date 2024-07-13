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СВО завершится: одаренные богами астролог-нумеролог и шаман-мистик поделились прогнозом об окончании военного конфликта

С начала 2022 года продолжающийся конфликт между Россией и Украиной привлекает всеобщее внимание и стимулирует поиски методов его разрешения

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С начала 2022 года продолжающийся конфликт между Россией и Украиной привлекает всеобщее внимание и стимулирует поиски методов его разрешения. В ряды аналитиков, предлагающих традиционные политические и экономические решения, вливаются эксперты с необычными подходами и предсказаниями.

Популярный экстрасенс Гордиенко Оксана предоставила свои прогнозы относительно будущего: она предсказывает, интересную вещь. С ее слов, интенсивность конфликта постепенно снизится к 2025 года, а первые значимые шаги на пути к миру будут совсем скоро - этой осенью. При этом процесс пройдет с активным вовлечением Соединенных Штатов. Оксана заявила, что Россия предотвратит дальнейшее ухудшение ситуации, что послужит сигналом к началу мирного разрешения конфликта.


Шаман Алексей Волос, обладающий уникальными способностями, сходится во мнении с Гордиенко - мы движемся к миру. Он предсказывает, что до конца осени текущего года СВО прекратится. Волос акцентирует внимание на роли дипломатии, которая поможет достигнуть компромисса, выгодного для России, и подчеркивает, что сверхъестественные способности могут предотвратить новые террористические угрозы.

Такие прогнозы от лиц с экстраординарными способностями отражают стремление к миру и демонстрируют разнообразие подходов к решению глобальных кризисов. Несмотря на различные мнения о достоверности таких предсказаний, они добавляют важные нюансы в общественный диалог о будущем и предлагают альтернативные способы мышления в контексте международной политики.

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