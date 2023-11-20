«СВО затянется»: западные спецслужбы назвали сроки окончания конфликта на Украине

Специальная военная операция на Украине является одной из самых популярных обсуждаемых тем, многие эксперты, специалисты и историки рассуждают и пытаются спрогнозировать дату ее окончания. Новостной журнал The Economist опубликовал малоутешительное предположение западных политиков и военных, которые считают, что СВО затянется надолго, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Согласно прогнозу экспертов, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины будет продолжаться еще минимум 5 лет. Причинами же такого нерадостного прогноза, по мнению западных политиков и военных, является то, что в настоящее время ни у одной из конфликтующих сторон нет существенных преимуществ, которые могли бы привести к победе над противником.

Ранее Министерство обороны США озвучивало срок завершения Спецоперации на Украине: конфликт, по предположениям Пентагона, должен был окончиться через 3 года. Однако теперь мнение Штатов изменилось.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин в диалоге с News.ru заявил, что вышеназванные западные прогнозы являются ничем не обоснованными и нереальными, так как на данный момент никто не имеет возможности назвать сроки завершения столкновения России и Украины.

Также Виктор Литовкин добавил, что целью западных стран является разорение и ослабление Российской Федерации, ради достижения которой бывшие партнеры готовы приложить любые усилия и потратить все имеющиеся у них ресурсы.