Издание The Economist опубликовало совсем не радостный прогноз, в котором содержится информация о том, что СВО на Украине будет продолжаться еще много лет, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Западные спецслужбы, политики и военные заявляют, что СВО будет длиться еще 5 лет, потому что ни у одной из противоборствующих сторон нет достаточных сил и мощи, чтобы одержать победу над врагом.

Прежде Минобороны Соединенных Штатов Америки предполагало, что Спецоперация будет идти еще 3 года, но в настоящее время его мнение изменилось, увеличив продолжение СВО до 5 лет.

С предложениями и заявлениями Запада не согласен военный обозреватель Виктор Литовкин: по его мнению, подобные прогнозы надуманы и являются лишь догадкой. Литовкин добавил, что на данный момент никто не может сказать, как долго будет продолжаться вооруженное столкновение.

Военный обозреватель отметил, что СВО закончится только тогда, когда Российская Федерация «полностью освободит Украину».