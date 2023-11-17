Григорий Семенович Кваша - известный российский писатель, математик и историк. Более того, ученый около 30 лет занимается астрологией, но не классической, основанной на влиянии небесных тел на жизнь людей, а авторской, где ключевыми фигурами для составления прогнозов и характеристик являются числа и даты.

Однако не только астрология помогает Кваше видеть будущее. Все вышеперечисленные науки играют роль в составлении его пророчеств: изучая на протяжении десятилетий мировые события прошлого, анализируя их даты и время, а также учитывая структуру положения небесных тел в периоды свершения исторических событий, предсказатель пришел к выводу, что все, что происходит в мире, происходит согласно циклу, другими словами, по кругу. Поэтому, согласно утверждениям Григория Кваши, если детально изучить прошлое, то можно увидеть будущее.

Одним из самых последних пророчеств историка-математика стала всех интересующая дата завершения Специальной военной операции на Украине. Согласно предсказанию, вооруженный конфликт подойдет к своему разрешению в 2025 году. Более того, Григорий Кваша назвал и победителя столкновения: им станет наша страна, Российская Федерация, сообщает «ЦАРЬГРАД».