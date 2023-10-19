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«СВО закончится скоро»: пророк-математик Кваша вычислил дату и назвал победителя

«СВО закончится скоро»: пророк-математик Кваша вычислил дату и назвал победителя

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Одной из самых актуальных тем, обсуждаемой каждым россиянином, остается Специальная военная операция на Украине. Многих волнует вопрос, когда вооруженное столкновение завершится.

Известный историк, астролог, математик и предсказатель Григорий Кваша рассказал гражданам России, когда стоит ожидать окончание военного конфликта.

Астролог-математик начал свой путь предсказателя еще в 1985 году и по сей день занимается этим. Пророчества Григория Кваши основываются на сопоставлении дат, изучении исторических процессов, событий, звездных систем и на математических расчетах. Проводя математическо-исторические исследования, Кваша может заглядывать в будущее и видеть исход некоторых событий.

Согласно словам предсказателя, вооруженное столкновение на Украине завершится в скором времени по причинам, связанным с финансами,а 2023 год станет переломным в ходе конфликта, рассказали на новостном портале progorod76.

Григорий Кваша добавил, что после 2025 года люди в принципе перестанут разрешать конфликты с помощью оружия.

Напомним, что ранее пророк-историк предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году.

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