Григорий Кваша — известный астролог и исследователь исторической динамики — вновь оказался в центре внимания благодаря своему свежему прогнозу о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Его оригинальный аналитический подход, основанный не на классических астрологических принципах, а на числовых закономерностях и временных циклах, вызывает интерес как у специалистов, так и у широкой публики.

Авторская методика Кваши

В отличие от традиционных астрологов, Кваша делает упор на анализ дат и повторяющихся исторических сценариев. По его словам, исследование временных интервалов между ключевыми событиями позволяет увидеть закономерности и сделать точные предсказания. Он утверждает, что история движется по циклам, и именно их правильная интерпретация даёт возможность заглянуть в будущее.

Что ожидает в 2025 году?

Согласно прогнозу, завершение СВО в 2025 году будет обусловлено не только военной стратегией или политическими решениями, но и значительным сдвигом в распределении ресурсов. По мнению Кваши, ресурсный фактор станет определяющим и приведёт к окончанию конфликта в пользу России. Эти заявления вызвали живую дискуссию среди политиков, аналитиков и общественности.

Почему к нему прислушиваются?

Прогноз Кваши о начале СВО в 2022 году оказался точным, что привлекло к его подходу повышенное внимание. Его новая аналитика по 2025 году активно обсуждается в медиа, на форумах и в экспертных сообществах. Кто-то видит в его методе инновацию, другие — критикуют его за отступление от научной базы, но интерес не ослабевает.

Геополитическое значение прогноза

Если расчёты астролога окажутся верными, 2025 год станет переломным моментом для мировой политики. Возможный исход конфликта может изменить стратегические балансы и привести к формированию новой глобальной структуры. Кваша считает, что нас ждёт важный поворот в истории, и к нему стоит готовиться уже сейчас.

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