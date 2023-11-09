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«СВО кончится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: удивительно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

topwar.ru

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В настоящее время тема Специальной военной операции она из самых актуальных: многие рассуждают о дате ее завершения.

Знаменитый астролог-историк и вдобавок математик Григорий Кваша создал прогноз, в котором рассказал россиянам о предположительной дате завершения вооруженного конфликта. Дело в том, что Григорий Кваша не согласен с типичными понятиями и определениями астрологии, он лично создал свою систему предсказания по звездам: в создании пророчеств историк опирается не на созвездия и знаки зодиакального круга, как это делает большинство, а на цифры, даты и числа.

Как утверждает Григорий Кваша, ход событий во всем мире цикличен, иначе говоря, все на нашей планете с самого начала времен идет по кругу, и если детально изучать события прошлого с помощью математических расчетов, то можно узнать, что будет происходить в будущем.

Ранее астролог-математик уже предсказал начало Спецоперации на Украине, заявив, что она начнется в 2022 году, сейчас же Кваша рассказал о том, когда боевое столкновение подойдёт к концу.

Согласно прогнозу Григория Кваши, конфликт России и Украины завершится в 2025 году, но текущий 2023 год станет переломным и решающим в ходе СВО. Более того, астролог-математик сообщил, что абсолютным победителем в данном вооруженном столкновении станет наше государство, Российская Федерация, пишет «ЦАРЬГРАД».

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