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«СВО кончится»: потрясающе одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: потрясающе одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

kbrria.ru

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Григорий Кваша утверждает, что если изучать события прошлого и их даты, то можно предсказать события будущего. Иначе говоря, историк уверен, что все в мире происходит по кругу, и с помощью сопоставления дат исторических явлений и проводя математические расчеты он составляет политические прогнозы.

В 2021 году Григорий Кваша смог предвидеть начало Спецоперации на Украине: по его словам вооруженный конфликт должен быть развернуться в 2022 году, что в реальности так и произошло.

Тема СВО волнует огромное количество людей, поэтому историк-математик попытался предсказать, когда столкновение России и Украины завершится.

Согласно прогнозу Кваши, Спецоперация подойдет к финалу в 2025 году, ключевым фактором которого станут финансы. Вместе с тем предсказатель назвал и страну, которая одержит победу: ей станет наше государство, Российская Федерация, сообщили на информационно-новостном портале «ЦАРЬГРАД».

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