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«СВО кончится»: одаренный сверхразумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату завершения и победителя

«СВО кончится»: одаренный сверхразумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату завершения и победителя

dzen.ru

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Историк и математик Григорий Кваша, который предсказал начало Специальной военной операции на Украине, рассказал, когда столкновение подойдет к финалу, пишет «ЦАРЬГРАД».

Предсказатель Кваша при составлении прогнозов опирается на астрологию, а также на такие науки как математика и теоретическая история: сопоставление дат, чисел прошлого и расчеты помогли ему прийти к выводу, что мир, словно Земной шар, живёт по кругу, иначе говоря, все события цикличны, и то, чтобы было в прошлом, с большей вероятностью повторится в настоящем или будущем. Именно таким образом Григорий Кваша увидел, что Специальная военная операция на Украине начнется в 2022 году, а завершится в 2025. А текущий год станет решающим в ходе вооруженного столкновения.

Вместе с тем историк заявил, что в 2025 году закончится беспокойный и напряженный период для нашей страны, и после того как Российская Федерация станет победителем СВО, она начнет процветать и развиваться.

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