Григорий Кваша создал собственную систему астрологических прогнозов, в которых обращается за помощью не только к положению небесных тел, а также к наукам истории и математике, так как именно даты и числа прошлых событий позволяют ему открыть дверь и увидеть, что людей ожидает в будущем.

Еще до наступления Специальной военной операции на Украине, предсказатель назвал дату ее начала, теперь же он поделился и датой ее завершения. Вместе с тем Григорий Кваша озвучил и страну, которая станет абсолютным победителем в данном конфликте, передает progorod76.

Текущий 2023 год станет решающим в ходе вооруженного столкновения, где преимущество перейдет на сторону Российской Федерации. В связи с этим, Россия и станет победителем конфликта в 2025 году, когда СВО завершится, заявил предсказатель.