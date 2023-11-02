«СВО кончится»: феноменальный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Знаменитый математик, историк и астролог Григорий Кваша занимается изучением перечисленных наук около 30 лет и утверждает, что умеет прогнозировать будущее.

Он отрицает классические понятия астрологии и считает, что в процессе создания пророчеств нужно опираться не на созвездия, а на цифры и даты. По мнению Кваши, все события в мире идут по кругу, другими словами, изучая события прошлого можно увидеть события будущего.

В 2022 году астролог-математик смог предсказать начало Специальной военной операции на Украине. В 2023 году же Григорий Кваша поделился своими расчетами по поводу ее окончания, пишет «ЦАРЬГРАД».

Согласно прогнозу Григория Кваши, текущий год решит исход СВО, однако его причиной станет отнюдь не оружие и мощь конфликтующих стран, а деньги. Финансовые вопросы будут являться ключевыми в ходе завершения вооруженного столкновения.

Более того, математик отметил, что нервная и напряженная обстановка в мире закончится, и вооруженные конфликты прекратятся на долгое время после 2025 года.