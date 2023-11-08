«СВО кончится»: баснословно одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша в первую очередь знаменит тем, что в процессе изучения астрологии он пришел к выводу, что классические понятия этой науки неверные: по мнению Кваши опираться при составлении прогнозов нужно не на созвездия, а на цифры, числа, даты и время.

Григорий Кваша также занимается математикой и теоретической историей, так как эти науки в совокупности с астрологией позволяют видеть будущее, по его мнению.

Другими словами, согласно утверждениям астролога, в мире все происходит по кругу, и если детально изучить события прошлого: даты, числа и время происходящего, о которых мы рассказали выше, затем обратиться к математике для более точного расчета, то можно составить прогноз и увидеть, что человечество ждет в будущем.

В 2021 году Григорий Кваша рассказал, что Специальная военная операция на Украине начнется в 2022 году, что в действительности так и произошло. Теперь же астролог составил новый прогноз, а именно, Григорий Кваша огласил дату завершения СВО и назвал победителя вооруженного столкновения, пишет «ЦАРЬГРАД».

Согласно заявлению математика-историка, Спецоперация будет завершена в 2025 году, тем не менее уже 2023 год станет переломным в ходе конфликта. Основная причина окончания Спецоперации - финансы, оружие и мощь враждующих стран будут не решающим фактором, а победу одержит Российская Федеарция, рассказал Кваша.