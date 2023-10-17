«Страшная жара вернется, но с сюрпризом»: синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологам стало известно, что во многие регионы России вернется аномальное тепло. Температура воздуха будет нехарактерной для осеннего октября. А после жаркой погоды жителей России ждет еще один климатически подарок, сообщает PRIMPRESS.

Прогноз на неожиданный и нетипичный теплый период в октябре 2023 года составили синоптики Gismeteo. Согласно заявлению метеорологов, в скором времени в Россию вернется аномальная жара. Более того теплая осенняя погода наступит на большой территории страны, а именно в южных российских регионах.

На данный момент в Краснодарском крае, Крыму и на черноморском побережье наступило похолодание, но скоро ситуация изменится.

Столбики термометров на южной территории России в ближайшее время начнут ползти вверх. В Краснодарском крае температура воздуха возрастет до 25-27 градусов, а в остальных регионах на территории Кубани столбики термометров приблизятся к летним показателям до 30 градусов. Такие показатели температуры метеорологи называют страшной жарой для второй половины осеннего октября.

По словам синоптиков, нетипичная и аномальная жара будет продолжаться несколько дней. А с 24 октября, согласно прогнозам, россиян ожидает не очень приятный погодный подарок: температура воздуха будет составлять 22-23 градуса, но при этом на территории России обрушится большое количество осадков, что приведет к влажному теплу как в тропиках.