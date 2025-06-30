Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших средств для стирки по мнению Роскачества

Роскачество провело тщательное исследование стиральных порошков для цветного белья, оценивая более 30 параметров, включая их способность удалять пятна, безопасность для тканей и кожи, а также экологичность составов.

Результаты показали, что отличная стирка возможна без переплаты за дорогие бренды.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок продемонстрировал отличные результаты в удалении стойких загрязнений и сохранении яркости тканей после множества стирок. Burti Color

Известен своей бережной стиркой. Он эффективно удаляет загрязнения, не повреждая ткани, и бережно сохраняет яркость цвета. Ariel

Лидер по эффективности удаления пятен. Порошок не оставляет разводов и сохраняет приятный аромат. Dosia

Обеспечивает отличное состояние тканей, не давая им выцветать или деформироваться, что делает его идеальным для частых стирок. Reflect

Этот порошок эффективно борется с жирными и пищевыми пятнами, не теряя способности сохранять яркость тканей.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества показывает, что высокое качество стирки не всегда связано с дорогими порошками. Множество доступных брендов обеспечивают отличную стирку без ущерба для здоровья и экологии. При выборе порошка важно учитывать не только цену, но и его влияние на ткани.