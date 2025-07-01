Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять начиная с 1 июля

С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГИБДД получать данные о состоянии здоровья водителей из медицинских учреждений.

Это нововведение позволяет лишать водителей прав не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после визита к врачу, если состояние здоровья водителя не соответствует требованиям для безопасного вождения.

Что изменилось?

ГИБДД теперь будет иметь доступ к базе данных Минздрава, куда поступают данные как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя выявлено заболевание, которое может повлиять на безопасность вождения, информация о нем будет автоматически передана в МВД.

Что с восстановлением здоровья?

Водителю дается месяц для того, чтобы пройти лечение и подтвердить свою способность к вождению. Если за этот период он не справится с заболеванием или не представит документы, подтверждающие способность управлять автомобилем, его права могут быть временно изъяты.

Какие болезни могут привести к лишению прав?

К заболеваниям, ограничивающим способность к безопасному вождению, относятся:

Алкоголизм и наркозависимость.

Психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства.

Биполярные расстройства.

Эксперты считают, что этот список нужно обновить, поскольку с 2014 года он не изменялся и включает заболевания, которые не всегда критичны для безопасности на дороге.

Почему это важно?

Ранее медицинская проверка водителей проводилась раз в 10 лет, и за это время у водителя могли развиваться заболевания, которые могли угрожать безопасности. Новый закон поможет более оперативно выявлять риски и снижать вероятность аварий.

Что делать водителям?

Водителям рекомендуется следить за своим здоровьем и при любых признаках заболеваний проходить медкомиссию. В случае выявления заболеваний, которые могут повлиять на вождение, необходимо предоставить медицинские справки для восстановления прав.