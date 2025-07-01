Станут лишать прав без суда и следствия: водителей будут проверять начиная с 1 июля
elets-adm.ru
С 2025 года в России вступает в силу новый закон, который позволяет ГИБДД получать данные о состоянии здоровья водителей из медицинских учреждений.
Это нововведение позволяет лишать водителей прав не только по результатам обязательной медкомиссии, но и после визита к врачу, если состояние здоровья водителя не соответствует требованиям для безопасного вождения.
Что изменилось?
ГИБДД теперь будет иметь доступ к базе данных Минздрава, куда поступают данные как из государственных, так и из частных медицинских учреждений. Если у водителя выявлено заболевание, которое может повлиять на безопасность вождения, информация о нем будет автоматически передана в МВД.
Что с восстановлением здоровья?
Водителю дается месяц для того, чтобы пройти лечение и подтвердить свою способность к вождению. Если за этот период он не справится с заболеванием или не представит документы, подтверждающие способность управлять автомобилем, его права могут быть временно изъяты.
Какие болезни могут привести к лишению прав?
К заболеваниям, ограничивающим способность к безопасному вождению, относятся:
Алкоголизм и наркозависимость.
Психические расстройства, такие как депрессия и тревожные расстройства.
Биполярные расстройства.
Эксперты считают, что этот список нужно обновить, поскольку с 2014 года он не изменялся и включает заболевания, которые не всегда критичны для безопасности на дороге.
Почему это важно?
Ранее медицинская проверка водителей проводилась раз в 10 лет, и за это время у водителя могли развиваться заболевания, которые могли угрожать безопасности. Новый закон поможет более оперативно выявлять риски и снижать вероятность аварий.
Что делать водителям?
Водителям рекомендуется следить за своим здоровьем и при любых признаках заболеваний проходить медкомиссию. В случае выявления заболеваний, которые могут повлиять на вождение, необходимо предоставить медицинские справки для восстановления прав.
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