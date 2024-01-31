Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, у каких граждан хотят забрать квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

Стало известно, у каких граждан хотят забрать квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

pro-dachnikov.com

Подписаться в Telegram

Российские власти обеспокоены низкой платежеспособностью большинства граждан за жилищно-коммунальные услуги и считают нынешние тарифы слишком низкими. Предложение о конфискации прав собственности было представлено россиянам, которые не в состоянии содержать свое жилье, сообщает aif.ru.

Председатель Комитета предпринимателей ЖКХ и благоустройства Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков подчеркнул, что средний платеж за коммунальную недвижимость в России составляет всего 25 рублей за квадратный метр в месяц, что недостаточно для обеспечения надлежащего содержания.

Широков подчеркнул, что нехватка средств привела к ухудшению состояния инфраструктуры. Он также считает, что приватизация жилья в прошлом веке была ошибкой, так как создала ситуацию, когда домовладельцы не могли или не хотели содержать свою собственность.

В качестве решения этой проблемы Широков предложил идею добровольного освобождения некоторых квартир и последующего создания субсидированного арендного жилья, особенно для малоимущих. По его словам, муниципалитет мог бы стать собственником такого жилья и отвечать за его содержание.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов предложил изымать квартиры у должников ЖКХ. Чиновник Нагуманов выразил мнение, что нынешнее воздействие на должников неэффективно, и предложил в качестве меры борьбы с просроченной задолженностью включать в зарплату всех жителей 2 % от суммы долга.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

оказание услуг по покосу борщевика и многолетних трав в московской области

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

финансовый анализ курсы в Новосибирске

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы