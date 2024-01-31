Стало известно, у каких граждан хотят забрать квартиры в России: пострадать могут 60% собственников

Российские власти обеспокоены низкой платежеспособностью большинства граждан за жилищно-коммунальные услуги и считают нынешние тарифы слишком низкими. Предложение о конфискации прав собственности было представлено россиянам, которые не в состоянии содержать свое жилье, сообщает aif.ru.

Председатель Комитета предпринимателей ЖКХ и благоустройства Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков подчеркнул, что средний платеж за коммунальную недвижимость в России составляет всего 25 рублей за квадратный метр в месяц, что недостаточно для обеспечения надлежащего содержания.

Широков подчеркнул, что нехватка средств привела к ухудшению состояния инфраструктуры. Он также считает, что приватизация жилья в прошлом веке была ошибкой, так как создала ситуацию, когда домовладельцы не могли или не хотели содержать свою собственность.

В качестве решения этой проблемы Широков предложил идею добровольного освобождения некоторых квартир и последующего создания субсидированного арендного жилья, особенно для малоимущих. По его словам, муниципалитет мог бы стать собственником такого жилья и отвечать за его содержание.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов предложил изымать квартиры у должников ЖКХ. Чиновник Нагуманов выразил мнение, что нынешнее воздействие на должников неэффективно, и предложил в качестве меры борьбы с просроченной задолженностью включать в зарплату всех жителей 2 % от суммы долга.