Стало известно сколько еще может продлиться спецоперация: Песков сделал важное заявление

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что сроки Спецоперации на Украине могут затянуться.

Согласно высказыванию Пескова, изначально противником России в Спецоперации была Украина, однако со временем конфликт двух стран перешел в конфликт между Российской Федерацией и коллективным Западом, во главе которого Соединенные штаты Америки.

Именно из-за того что Россия противостоит теперь не только Украине, а так же западным странам, вовлеченным в вооружённое столкновение «напрямую», боевые действия на Украине могут длиться дольше, сообщает «Интерфакс».