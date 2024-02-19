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Стало известно сколько еще может продлиться спецоперация: Песков сделал важное заявление

Стало известно сколько еще может продлиться спецоперация: Песков сделал важное заявление

militarist-info.ru

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Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что сроки Спецоперации на Украине могут затянуться.

Согласно высказыванию Пескова, изначально противником России в Спецоперации была Украина, однако со временем конфликт двух стран перешел в конфликт между Российской Федерацией и коллективным Западом, во главе которого Соединенные штаты Америки.

Именно из-за того что Россия противостоит теперь не только Украине, а так же западным странам, вовлеченным в вооружённое столкновение «напрямую», боевые действия на Украине могут длиться дольше, сообщает «Интерфакс».

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