Стало известно, могут ли рестораны отказать в обслуживании по детскому меню

Юрист Александр Хаминский рассказал россиянам, имеют ли рестораны право отказывать своим взрослым посетителям в блюдах и продуктах, предназначенных для детей, сообщает портал news.ru.

Согласно заявлению специалиста, рестораны не могут отказывать взрослым посетителям в том случае, если гость желает заказать еду из «детского меню», и при этом в заведении нет разграничений на общий и детские залы. Если же в ресторане есть отдельные комнаты для детей и залы для взрослых посетителей, то в таких случаях сотрудники могут отказать вторым в продуктах из «детского меню».

Александр Хаминский подчеркнул, что когда в заведениях один общий зал, где за одним столом сидят и дети, и взрослые, то обозначение детских блюд в меню имеет информационный характер, и взрослые гости имеют полное право насладиться этими продуктами.

Юрист добавил, что отказ в обслуживании в вышеназванной ситуации является административным нарушением (статья 14.8 КоАП РФ), так как сотрудники нарушают права потребителей.