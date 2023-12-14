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Стало известно когда вернут мобилизованных домой: Верховный суд дал важное разъяснение

Стало известно когда вернут мобилизованных домой: Верховный суд дал важное разъяснение

zakon-poryadok.mirtesen.ru

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Верховный суд РФ опубликовал постановление, в котором назвал сроки возвращения мобилизованных россиян, и ответил на волнующий вопрос о завершении или продолжении частичной мобилизации в нашей стране.

Согласно документу, военнослужащие граждане в зоне СВО на Украине, мобилизованные в 2022 году вернутся домой только в четырех случаях:

  • когда Спецоперация завершится;
  • когда достигнут возрастной границы ( 50 и 60 лет для рядовых и младших офицеров соответственно);
  • когда будут признаны негодными для дальнейшей военной службы по здоровью;
  • когда совершат преступление, за которое суд вынесет приговор о лишении свободы.

В постановлении также содержится информация о завершении или продолжении всероссийской мобилизации: в связи с тем, что приказа, подписанного Президентом России Владимиров Путиным о прекращении призыва военнообязанных запаса россиян на военную службу, в настоящее время не существует, мобилизация, объявленная в сентябре 2022 года, все еще действует.

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