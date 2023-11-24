Стало известно, когда в Россию придут 30-градусные морозы: названа дата

Метеорологи рассказали гражданам России, когда на территории нашей страны придут настоящие зимние суровые морозы, сообщает progorod76.

На территории Российской Федерация движется мощный и масштабный сибирский антициклон, который накроет почту всю Центральную Россию. Жители таких регионов как Московская, Калужская, Тверская, Ивановская, Ярославская, Смоленская, Тульская, Костромская области ощутят резкое снижение температуры воздуха, которая дойдет до отметки в 20 градусов ниже нуля, в предстоящем декабре.

Россиянам, проживающим на территориях Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областях, повезет гораздо меньше: в декабре их начнут атаковать сильнейшие холода, температура которых будет составлять минус 30 градусов.