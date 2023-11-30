Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд выпустил важное постановление

Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд выпустил важное постановление

informugra.ru

Подписаться в Telegram

Верховный суд ответил на всех интересующий вопрос о возвращении мобилизованных граждан России с зоны Специальной военной операции на Украине домой, а также объяснил, закончилась ли мобилизация, начавшаяся осенью 2022 года.

Пленум Верховного суда Российской Федерации - это собрание всех судей Верховного суда, задача которого не рассмотрение конкретных отдельных тем, принятие общего решения по неоднозначным спорным ситуациям в стране, которым будут пользоваться все судебные инстанции в государстве.

В связи с тем, что до сентября 2022 года не было официально объявленной мобилизации, уголовные дела, касающиеся призванных граждан не рассматривались. Однако после приказа Верховного Главнокомандующего, суды России стали заниматься процессами, связанными с военными преступлениями со стороны мобилизованных.

Одними из самых спорных тем в последнее время как для граждан страны, так и для судов, являются тема возвращения призванных россиян на военную службу в зону СВО, а также тема окончания частичной мобилизации. Все дело в том, что начало масштабного призыва было объявлено официальным приказом, а его завершение было провозглашено только устно, поэтому с октября 2022 года ведутся споры, а закончилась ли она на самом деле?

Верховный суд РФ поставил точку в вышеназванных неразрешенных вопросах. А именно, принял постановление, в котором указано, что покинуть зону боевых действий служащие на контрактной и на добровольной основе россияне смогут после завершения Спецоперации на Украине, что же касается прекращения мобилизации - его не было, призыв на службу в армию России продолжается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Интересное в Казани

23 часа назад

"Во время процедуры пациент ничего не чувствует": имплантолог из Казани рассказал о новых методах безболезненного восстановления зубов

сетка на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

установка рольставен в Москве

Новости Татарстана

день назад

Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»

Новости Казани

день назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

18 часов назад

Актер «Елок 10» рассказал о трудных съемках в Альметьевске

Новости Татарстана

16 часов назад

Госдума отклонила «этиловую инициативу» Госсовета РТ

Новости Казани

день назад

В Казани у водителя в машине нашли странный сверток
Лонгриды
2 дня назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

За 2023 год стоимость товаров и услуг в Татарстане выросла на 5,6 %

Интересное в Казани

19 часов назад

Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане из-за засухи производство зерна снизилось более чем на 30%

Новости Казани

3 часа назад

Сегодня в Казани пойдет снег и будет до -5 градусов
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
7 дней назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Казани

3 часа назад

Казанец лишился более 100 тысяч рублей при попытке купить двигатель для авто

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 33-летняя жительница погибла под колесами "КамАЗа"

Новости Казани

6 часов назад

В Казани спустя 20 лет после двойного убийства задержали подозреваемого
Печенье на стевии и веганские батончики: запасаемся лакомствами для уютной осени
Интересное в Казани
6 дней назад

Печенье на стевии и веганские батончики: запасаемся лакомствами для уютной осени