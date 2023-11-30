Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд выпустил важное постановление

Верховный суд ответил на всех интересующий вопрос о возвращении мобилизованных граждан России с зоны Специальной военной операции на Украине домой, а также объяснил, закончилась ли мобилизация, начавшаяся осенью 2022 года.

Пленум Верховного суда Российской Федерации - это собрание всех судей Верховного суда, задача которого не рассмотрение конкретных отдельных тем, принятие общего решения по неоднозначным спорным ситуациям в стране, которым будут пользоваться все судебные инстанции в государстве.

В связи с тем, что до сентября 2022 года не было официально объявленной мобилизации, уголовные дела, касающиеся призванных граждан не рассматривались. Однако после приказа Верховного Главнокомандующего, суды России стали заниматься процессами, связанными с военными преступлениями со стороны мобилизованных.

Одними из самых спорных тем в последнее время как для граждан страны, так и для судов, являются тема возвращения призванных россиян на военную службу в зону СВО, а также тема окончания частичной мобилизации. Все дело в том, что начало масштабного призыва было объявлено официальным приказом, а его завершение было провозглашено только устно, поэтому с октября 2022 года ведутся споры, а закончилась ли она на самом деле?

Верховный суд РФ поставил точку в вышеназванных неразрешенных вопросах. А именно, принял постановление, в котором указано, что покинуть зону боевых действий служащие на контрактной и на добровольной основе россияне смогут после завершения Спецоперации на Украине, что же касается прекращения мобилизации - его не было, призыв на службу в армию России продолжается.