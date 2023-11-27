Стало известно, когда мобилизованные возвращаются домой: Верховный суд принял важное постановление

Пленум Верховного суда Российской Федерации принял постановление, которое отвечает на волнующий огромное количество людей вопрос о завершении мобилизации и о возвращении мобилизованных в сентябре 2022 года граждан домой.

Согласно документу, мероприятия по призыву военнообязанных граждан России в возрасте от 20 до 48 лет на службу в армию нашей страны не завершены, так как Президентом РФ не было подписано соответствующего официального указа.

Также, собрание судей установило, когда мобилизованные смогут покинуть зону СВО на Украине: согласно постановлению, призванные граждане РФ вернутся домой после окончания Специальной военной операции, либо в трех случаях, указанных в приказе о начале частичной мобилизации. А именно, когда достигнут возрастную границу для службы в ВС РФ, где 50 и 60 лет предел для рядовых и младших офицеров соответственно, когда будут признаны негодными по здоровью, и когда мобилизованному будет вынесен приговор о лишении свободы.