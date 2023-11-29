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Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд утвердил серьезное постановление

Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд утвердил серьезное постановление

yur-gazeta.ru

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Верховный суд Российской Федерации опубликовал постановление, которое ставит точку в двух вопросах, интересующих многих людей. А именно, собрание судей установило, когда мобилизованные граждане покинут зону СВО на Украине насовсем, а также закончился ли процесс призыва военнообязанных россиян на службу в ВС России.

Согласно приказу, служащие в зоне боевых действий вернутся домой, не возвращаясь обратно, только после окончательного завершения Спецоперации.

Частичная мобилизация, которая была объявлена Верховным Главнокомандующим РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, продолжает действовать гласит постановление. Несмотря на то, что в октябре Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что масштабный призыв окончен, слова которого после подтвердил Президент, мероприятия по набору людей в российские войска продолжаются, так как официального документа с подписью Главы государства, подтверждающего завершение мобилизации, на данный момент не существует.

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