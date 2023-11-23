Стало известно, когда мобилизованные вернутся домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Верховный суд Российской Федерации принял постановление, которое отвечает на всех волнующий вопрос о мобилизации: завершилась ли она на самом деле, и когда призванные граждане РФ осенью 2022 года смогут вернуться домой?

Согласно документу, утвержденному пленумом Верховного суда России, мобилизация, объявленная Верховным главнокомандующим Владимиров Путиным в сентябре 2022 года не завершена. Периоды масштабного призыва в ВС Российской Федерации могут начинаться и завершаться только в тех случаях, когда Президент нашей страны установит и объявит официальный приказ.

Напомним, что в октябре 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мероприятия по призыву военнообязанных запаса остановлены, так как все планы по мобилизации были выполнены. Окончание мобилизации также подтвердил Президент Путин, однако официального документа, указа, постановления или приказа о завершении призыва на службу в армию России не было.

В постановлении Верховного суда также объяснено, в каких случаях и когда мобилизованные смогут уехать домой, не возвращаясь в зоны боевых действий. Согласно указу Владимира Путина о начале частичной мобилизации, военнослужащие, призванные в ее период на службу в ВС РФ как по контракту, так и добровольно, покинут зоны СВО на Украине насовсем только после ее окончания, а также в случаях достижения предельного для службы в армии возраста, где 50 лет - возрастная граница для рядовых, а 60 лет - для младших офицеров, в случаях признания их негодными по здоровью к дальнейшей службе в войсках, в случаях вынесения приговора судом о лишении свободы мобилизованного.