Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, какие аксессуары выдают низкий интеллект человека

Стало известно, какие аксессуары выдают низкий интеллект человека

bangkokbook.ru

Подписаться в Telegram

Интеллектуальные способности человека не всегда проявляются через специальные тесты на сообразительность. Оказывается, украшения также могут подсказать, насколько человек перед вами умен или наоборот, не очень разбирается во многих вопросах.

Простой секрет заключается в том, что чем менее развит человек, тем больше и крупнее украшения он предпочитает. Сюда входят: массивные броши, большие сумки, длинные бусы, массивные браслеты, крупные кольца и даже множественные пирсинги. Эксперты утверждают, что через крупные аксессуары люди стараются скрыть свои пробелы в знаниях и улучшить свой внешний вид. Они считают, что чем меньше размер аксессуара, тем больше вероятность того, что его владелец обладает хорошим уровнем эрудиции, и его умственные способности развиты на высоком уровне.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

очистка от клещей тараканов в квартире

Новости Татарстана

19 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Интересное в Казани

3 дня назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

ремонт смартфонов sony xperia в спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

2 часа назад

Супермаркет «Бахетле» покинул казанский ТЦ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

21 час назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО
Лонгриды
день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

2 часа назад

Супермаркет «Бахетле» покинул казанский ТЦ

Новости Татарстана

3 часа назад

Участок для строительства дома дольщиков «Свея» прошел экспертизу

Новости Татарстана

3 часа назад

9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В результате массового ДТП в Казани «ГАЗель» влетела в сугроб
Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
Лонгриды
7 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

19 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане проведут капремонт 105 медучреждений

Новости Татарстана

21 час назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО
Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина
Интересное в Казани
6 дней назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина