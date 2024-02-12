Стало известно, какие аксессуары выдают низкий интеллект человека

Интеллектуальные способности человека не всегда проявляются через специальные тесты на сообразительность. Оказывается, украшения также могут подсказать, насколько человек перед вами умен или наоборот, не очень разбирается во многих вопросах.

Простой секрет заключается в том, что чем менее развит человек, тем больше и крупнее украшения он предпочитает. Сюда входят: массивные броши, большие сумки, длинные бусы, массивные браслеты, крупные кольца и даже множественные пирсинги. Эксперты утверждают, что через крупные аксессуары люди стараются скрыть свои пробелы в знаниях и улучшить свой внешний вид. Они считают, что чем меньше размер аксессуара, тем больше вероятность того, что его владелец обладает хорошим уровнем эрудиции, и его умственные способности развиты на высоком уровне.