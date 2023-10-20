Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, где работает лучший кассир и лучший пекарь России

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Торговая сеть “Пятерочка” провела конкурс среди своих сотрудников, по результатам которого были названы лучшие российские пекарь и кассир.

В ходе соревнований оценивались профессиональные знания и умения сотрудников по таким критериям как знание своей деятельности, умение общаться с клиентами, работа в команде и результаты за весь трудовой путь в компании.

Согласно итогам конкурса лучшим пекарем стала Тимофеева Татьяна Вячеславовна, а лучшим продавцом-кассиром Тимофеева Гульназ Ринатовна, и они же, благодаря своим превосходным навыкам, талантам и профессиональным знаниям принесли победу своему магазину в Набережных Челнах в номинации “самый лучший магазин 2023 года”.

Добавим, что также был назван самый лучший оператор склада Тукаев Чингиз Рустамович из города Уфа, а победителем в номинации “лучший сборщик” стал Тихонов Михаил Иванович из Нижнего Новгорода.

Между победителями торговая сеть разделила призовой фонд суммой более одного миллиона рублей.

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