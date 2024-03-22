Стали известные жуткие подробности расстрела в Москве: среди посетителей концерта числится депутат из РТ
ru.sputnik.kg
Бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин перед концертом группы «Пикник» заявил, что находится именно в зале, где неизвестные массово расстреливали людей.
О состоянии депутата и его местоположении пока ничего не известно.
Напомним, в концертный зал Crocus City Hall прошли как минимум два человека с оружием и взрывчатым веществом. Они открыли огонь по посетителям, а после устроили взрыв. На данный момент известно, что погибло 40 человек и более 100 пострадали, сообщает 112.
Другие подробности произошедшего можно найти в тг-канале «Злой казанец».
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