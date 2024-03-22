Новости России
· Алина Алмакаева

Стали известные жуткие подробности расстрела в Москве: среди посетителей концерта числится депутат из РТ

Депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин во время стрельбы находился в «Крокус Сити Холле»
Стали известные жуткие подробности расстрела в Москве: среди посетителей концерта числится депутат из РТ

ru.sputnik.kg

Подписаться в Telegram

Бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин перед концертом группы «Пикник» заявил, что находится именно в зале, где неизвестные массово расстреливали людей.

О состоянии депутата и его местоположении пока ничего не известно.

Напомним, в концертный зал Crocus City Hall прошли как минимум два человека с оружием и взрывчатым веществом. Они открыли огонь по посетителям, а после устроили взрыв. На данный момент известно, что погибло 40 человек и более 100 пострадали, сообщает 112.

Другие подробности произошедшего можно найти в тг-канале «Злой казанец».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Интересное в Казани

11 часов назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

объявление о санобработки помещений от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Интересное в Казани

3 дня назад

Татьяна Гришанова, АН "Альтера": «Интерес к инвестициям в загородную и коммерческую недвижимость будет расти»

доверительное управление недвижимостью в Ростове-на-Дону

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

8 часов назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Казани

день назад

Суд приговорил казанца к пожизненному заключению за убийство 31 пожилой женщины

Новости Татарстана

день назад

На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Интересное в Казани

11 часов назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

Новости Казани

8 часов назад

«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба

Новости Татарстана

8 часов назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

9 часов назад

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной