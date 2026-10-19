Аферисты пугают пенсионеров Татарстана цифровым рублем и требуют код из СМС

Пожилым жителям республики стали звонить якобы из банка и убеждать, что пенсию принудительно переведут в цифровой рубль. Чтобы «отказаться» от такого перевода, человек должен продиктовать номер из СМС. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе отделения СФР по Татарстану.

Собеседники запугивают пенсионеров автоматическим переходом на новую валюту. В Соцфонде подчеркнули: никакого обязательного перевода выплат в цифровые рубли не существует, а как распоряжаться деньгами, решает только сам получатель. Любые разговоры о массовом и неизбежном переходе — чистой воды обман.

Сотрудники фонда не рассылают жителям сообщения, не звонят с предложением оформить меры поддержки и никогда не спрашивают пароли от «Госуслуг», коды из СМС или реквизиты карт. Если поступил такой звонок, достаточно положить трубку — никаких объяснений давать не нужно.

«Никаких массовых переводов пенсий в цифровые рубли не происходит и не планируется. Все разговоры об этом — мошенническая схема, рассчитанная на доверчивость пожилых людей. Просим жителей республики быть бдительными, не сообщать никому коды из СМС и не принимать поспешных решений под давлением неизвестных», — заявил управляющий отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Сведения о выплатах можно проверить через официальные источники Соцфонда в интернете, при личном визите или по телефону 8 800 100 0001. Консультацию также дают в МФЦ. Ранее злоумышленники притворялись сотрудниками фонда и других госструктур и сообщали россиянам о якобы разовой выплате к Дню народного единства — жертвы получали ссылку на фишинговый сайт либо диктовали код из СМС.